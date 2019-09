Alçado à função de presidente do Poder Legislativo em abril passado, em eleição ocorrida após muita controvérsia (leia AQUI), o vereador Max Daniel de Carvalho (PSB) apresentou na sessão desta segunda-feira, 9, do Parlamento de Parecis, sua carta de renúncia ao cargo.

A decisão do vereador surpreendeu muita gente, mas de acordo com o próprio foi tomada após muita reflexão e cautela. Na manhã desta terça-feira Max falou com a reportagem do Extra de Rondônia, explicando o que motivou sua decisão.

O agora ex-presidente afirmou que está com problemas de saúde na família, sem especificar qual familiar estaria enfrentando a situação ou mesmo qual seria a doença.

Ele apenas deu a entender que o caso estaria muito próximo dele, obrigando-o a se desvincular da função de gestor do Legislativo para ter tempo de dedicar-se ao problema. “O cargo de comando da Câmara Municipal requer todo nosso tempo disponível e foco total. Neste momento eu precisei escolher entre a gestão da instituição ou minha família, e aí não teve como ser diferente, por isso quero deixar o cargo para quem possa ter condições de se dedicar integralmente à função”, explicou.

Max garante aos seus eleitores e a comunidade em geral que vai permanecer como vereador, e continuará a trabalhar “em benefício do povo de Parecis, sem no entanto tem sobre meus ombros a carga de gerir o Legislativo”.

O agora ex-presidente disse que entrega o cargo ao seu sucessor com as contas em ordem e tudo em dia. “Junto com os demais colegas foi feito um trabalho transparente e produtivo, e o próximo presidente não terá percalço algum relacionado ao período em que eu estive à frente da Câmara”. Ressaltou.

COMO FICA A SITUAÇÂO?

De acordo com Max, o vice-presidente Marcos Andrade Will (PP) assume interinamente a presidência, e convoca eleição apenas para o cargo que ficou vago. Entretanto ele não garantiu que este é realmente o procedimento em virtude de não estar naquele momento com o Regimento Interno.