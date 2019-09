Em sua segunda visita ao Cone Sul, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, reafirmou seu compromisso com a população de Vilhena, cidade onde cumpriu extensa agenda, visitando entidades, ouvindo e conversando com as pessoas.

Acompanhado de parlamentares e a primeira-dama, Luana Rocha, o governador entregou benefícios à comunidade, a exemplo de 220 toneladas de calcário, pelo programa “Mais Calcário” e, na ocasião, 130 registros de propriedades do programa “Título Já”.

Em ato inédito, Marcos Rocha assinou também documento de cedência do antigo prédio da delegacia de polícia de Vilhena para funcionamento da Associação de Assistência aos Condenados (AAC), entidade presidida por Weslaine Amorim, que recebeu às chaves.

AGENDA CHEIA

Acompanhado do promotor de justiça de Vilhena, Paulo Lermen, e do prefeito, Eduardo Japonês, o governador iniciou sua agenda pela Associação Trindade Santa, onde visitou o viveiro de mudas e as instalações da entidade.

Em seguida, foi até o Lar dos Idosos, onde conversou com os residentes e ouviu as demandas dos servidores.

Na sequência, ele foi recepcionado na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde ocorreu uma apresentação dançante.

No local, os Bombeiros Mirins de Vilhena realizaram uma formação militar para receber o também coronel Marcos.Um dos momentos marcantes da visita ao Cone Sul, foi a atenção dada fora da agenda pelo governador que, na porta do evento oficial, recebeu um grupo de mães de autistas, oportunidade em que ele orou em nome de seus filhos, emocionando a todos.

“Ele me surpreendeu com sua atitude de humildade, simplicidade e, acima de tudo, seu caráter cristão”, disse uma das mães emocionada ao comentar o gesto espontâneo do governador.