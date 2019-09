Os acidentes simultâneos foram registrados na manhã desta terça-feira, 10, pela Polícia Militar de Trânsito (P-trân), em Vilhena.

O primeiro aconteceu no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes com Beno Luiz Graebin, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações da (PM), a condutora do Toyota Corola, de placa NDD-9023/Vilhena, seguia pela Avenida Beno Luiz Graebin, sentido, Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento com o semáforo, o condutor de uma moto Yamaha 250 Lander, trafegava pela Avenida Brigadeiro e teria avançado o sinal vermelho, com isso, causando a colisão.

No impacto, o motociclista bateu fortemente contra vidro do carro. Já a condutora do Corolla sofreu escoriações. Ambos foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Outro acidente aconteceu no cruzamento das Avenida Marechal Rondon com a Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da polícia, a condutora da moto Honda Biz 125, de cor vermelha, placa, QTA/8957/Vilhena, trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento com a Marques Henrique, colidiu com VW Jetta, de cor cinza, placa NBD-8451/Vilhena, na qual a condutora, seguia pela Marques Henrique, sentido BR-364.

No impacto, a motociclista sofreu escoriações e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao HRV.