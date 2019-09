Alunas do 10º período do curso de enfermagem da Unesc em Vilhena, organizaram recentemente um café da manhã para pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Vilhena (CAPS).

A iniciativa faz parte de um projeto de extensão do curso, que visa a valorização à vida e está dentro da programação do “Setembro Amarelo”. O Projeto “Café com Palavras”, como foi batizado, permite maior integração entre pacientes, funcionários e profissionais da saúde que atuam no órgão.

Segundo a professora Aline de Fátima, a ação pode proporcionar um estreitamento dos laços e dos vínculos de confiança com os pacientes para que eles entendam a importância da vida e os motivos para que eles enfrentem os problemas de saúde mental com menos sofrimento e consigam ser reintegrados à sociedade de forma plena.

Segundo Zaira Bárbara, coordenadora do curso de enfermagem, o campo é o melhor local para que os acadêmicos possam colocar em prática o conhecimento adquirido em sala e nos laboratórios. “São experiências que contribuem não só com o crescimento profissional, mas com o pessoal das acadêmicos”.