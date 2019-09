Robério Modesto Monteiro, é natural de Belém do Pará, e tem 43 anos de idade. Ele mora em Vilhena desde abril do ano passado, migrando para cá com objetivo de dar sequência a formação no curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade Federal de Rondônia.

É membro da linha de pesquisa em educação social e participante do Grupo de Estudos Pedagógicos (GEP) na faculdade.

Atua como colaborador voluntário em projetos voltados para a educação social, com intervenções pedagógicas e atividades lúdicas nas praças, escolas, bibliotecas entre outros espaços favoráveis para crianças e adolescentes.

Atualmente, desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em educação social. Também é educador social no Abrigo Municipal de Vilhena uma vez por semana. O candidato considera enriquecedora a experiência obtida através da ação voluntária, por isso se dedica a atividades deste gênero sempre que há oportunidade.

Pretende atuar no Conselho zelando pela garantia dos direitos das crianças e do adolescentes, consolidados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Robério está também disposto a agregar educadores sociais, professores, amigos, colegas do curso de Pedagogia e todos que se interessam em promover e defender os direitos de nossas crianças e adolescentes para conseguir alcançar este objetivo.