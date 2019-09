Um macaco-prego foi encontrado machucado as margens da BR-435, próximo a cidade de Colorado, no último domingo,8.

O animal foi socorrido por uma empresaria de Colorado que passava pela local. Ele aparentava ter sido atropelado, pois estava bem machucado.

A empresária levou macaco e deixou aos cuidados do médico veterinário José Aparecido.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o veterinário disse que o macaco estava com os olhos sem abrir e vários ferimentos pelo corpo.

Após diversos exames, o macaco foi medicado e passou alguns dias em na manhã de hoje, o animal foi solto na mata atrás do Tiro de Guerra de Colorado, onde já vive diversos macacos daquela espécie e outras.

José disse que não é a primeira vez que animais são atropelados naquela região, e normalmente os atropeladores não prestam socorro.

Porém, desta vez, o macaquinho teve sorte, uma pessoa se compadeceu, parou e o socorreu.

MACACO-PREGO

Sapajus é um gênero de primatas da América do Sul que inclui as espécies de macaco-prego, também chamados micos-de-topete. Os macacos do Novo Mundo do gênero Sapajus pertencem à família Cebidae, subfamíia Cebinae, e são uns dos mais comuns primatas da América do Sul.