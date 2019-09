Pelo segundo dia consecutivo a P-Tran atende ocorrência em ponto com sinalização luminosa na área urbana da cidade. Desta vez o acidente aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras, esquina das avenidas Curitiba e 1.705, em Vilhena

Um ônibus escolar e uma motocicleta acabar se enroscando no semáforo, e a causa pode ter sido ultrapassagem indevida. Felizmente não havia nenhuma criança no coletivo no momento da batida.

O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira 11, por volta das 17 horas. Tanto o ônibus, de placa DJB 8530, conduzido por Carlos Alberto Crispin, quanto a motocicleta Biz placa NBW 3878, pilotada por Oreni Lima Ornelas estavam na Avenida 1.705, e ambos trafegavam em direção ao centro.

O motorista do coletivo sinalizou para entrar à direita na Avenida Curitiba, e quando fazia a manobra atingiu a moto que estava do seu lado direito. “Eu não vi que ela estava me ultrapassando por este lado, o que é proibido, disse o motorista do ônibus.

Com a batida a mota acabou com parando embaixo do ônibus, entre os dois eixos. A motociclista precisou ser levada ao Hospital Regional pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros, mas as informações que sem tem é que não sofreu lesão grave, tendo sido ferida nas pernas. O motorista do coletivo não se machucou.

Ao Extra de Rondônia ele falou que não havia crianças no ônibus pois ele estava indo atender a saída das escolas da região do Cristo Rei quando aconteceu o desastre.