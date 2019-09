O deputado federal Lucio Mosquini, juntamente com o Governo de Rondônia, entregou nesta terça-feira, 10 de setembro, 17 retroescavadeiras que servirão para beneficiar os municípios, e contribuir com as melhorias na malha viária, bem como o transporte das produções agrícolas de Rondônia.

A solenidade de entrega aconteceu no estacionamento do Palácio Rio Madeira, em Porto velho, e foram contemplados 16 municípios.

Os equipamentos foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal Lucio Mosquini.

O investimento de R$ 4.343.578 milhões, beneficia o transporte das lavouras dos pequenos agricultores, contribuindo para melhores condições da infraestrutura viária e proporcionando maior efetividade no escoamento da produção regional.

Ao discursar, Mosquini falou sobre sua convicção de que o estado de Rondônia precisa de mais investimentos em máquinas rodoviárias para fortalecimento do setor produtivo.

“Eu tenho a convicção que Rondônia precisa disso (máquinas), tenho procurado em nosso Estado, onde estão as nossas fábricas de carros, de computadores, e não tenho encontrado, temos aqui fábricas de comida, temos fábrica de leite, carne, feijão, de soja e de peixe”, disse o Deputado, ao fazer referência do potencial agrícola de Rondônia.

O Parlamentar mencionou a satisfação em receber a visita de tantos prefeitos e vereadores, que vieram de vários municípios prestigiar o evento.

Mosquini também agradeceu ao diretor geral do DER, Cel. Erasmo Meireles de Sá, pela parceria.

Ao todo 16 municípios foram contemplados, sendo eles: Alto Paraíso, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Monte Negro, Machadinho do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Nova União, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Santa Luzia, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Nova Mamoré e São Francisco do Guaporé.