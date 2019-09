Encontram-se abertas as inscrições de mais um concurso público da prefeitura de Monte Negro, que visa à contratação de profissionais de ensino fundamental, médio, nível técnico e superior.

Com 148 vagas no total, o certame refere-se aos seguintes cargos discriminados a seguir: agente em limpeza e conservação – zeladora (12), agente de vigilância – vigia (4), operador de trator agrícola (2), operador de máquinas pesadas (3), artífice soldador (1), auxiliar de serviços gerais (2), artífice em pedreiro (1), coveiro (1), artífice em limpeza – gari (2), artífice em mecânica leve e pesada (1), artífice em eletricidade (1), motorista de veículos leves (5), veículo pesado (1) e transporte coletivo (1).

Há também para agente de transporte escolar (4), merendeira (1), cozinheira – SEMUSA (2), auxiliar administrativo (3), agente de serviço escolar – merendeira (1), monitor de transporte escolar (6), fiscal municipal (1), agente de fiscalização municipal (1), agente administrativo (5), agente administrativo I (1), agente administrativo II (2), técnico agrícola (1), técnico em informática (1), técnico em higiene dental – Saúde Pública PSF (1), técnico em laboratório I (2), técnico em Radiologia I (4) e técnico de enfermagem I – ESF (4).

Além de vagas para técnico de enfermagem I – SEMUSA (7), técnico em segurança do trabalho (1), agente comunitário de saúde (9), agente de Endemias (1), engenheiro civil (1), contador (1), assistente social (2), psicólogo (2), técnico em desenvolvimento escolar/ psicólogo educacional (1), educador físico (2), médico cirurgião geral (1), médico anestesiologista (1), médico clínico geral (6), médico clínico geral ESF (1), médico pediatra (1), médico radiologista/ ultrassonografista (1).

Farmacêutico/ bioquímico (2), odontólogo – saúde pública (1), nutricionista (1), técnico em desenvolvimento escolar/ nutricionista (1), enfermeiro – SEMUSA (2), enfermeiro – ESF (2), professor nível II – séries iniciais – educação infantil (13), matemática (1), Língua Portuguesa/ Inglesa (3), educação física (1), orientador pedagógico (2) e supervisor pedagógico (2).

Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades nas Secretarias de Saúde, Educação, Administração Geral e Administração Municipal de Gestão em Desenvolvimento Social, distribuídas entre as Zonas Urbana em carga horária de 12h a 40h semanais, com remunerações que alternam entre R$ 653,47 a R$ 5.520,00 ao mês.

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até às 23h59 do dia 30 de setembro de 2019, conforme o horário oficial de Brasília (DF), via internet, no endereço eletrônico: www.nossorumo.org.br e efetuar o pagamento da taxa de participação que alterna entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

Os candidatos inscritos serão classificados mediante três etapas, compostas por prova objetiva, prática e títulos.

A Prova Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 27 de outubro de 2019, em dois períodos diferentes.

Este concurso será válido por dois anos e poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período. Para mais detalhes, acesse o edital de abertura disponibilizado no site para consulta.