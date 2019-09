A Sicoob Credisul irá promover na próxima segunda-feira 16, a palestra “Cooperativismo como Promotor de Justiça Financeira e Prosperidade”, ministrada por Ênio Meinen, diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob).

A palestra será realizada na Sala Expansão do CTC Sicoob Credisul, em Vilhena, às 19h30. O evento tem entrada franca e é destinado a toda comunidade.

Ênio Meinen é advogado, com MBA em gestão estratégica de pessoas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez pós-graduação em advocacia empresarial em ambiente globalizado pela Unisinos e em direito da economia e da empresa pela Fundação Getúlio Vargas.

Com 35 anos de experiência no cooperativismo financeiro, é também autor de vários livros e artigos sobre o tema. Atua, ainda, como professor convidado para cursos de pós-graduação na USP, FGV, Unoesc, Univali, Unijipa, Universidade do Contestado, entre outras unidades acadêmicas. Desde maio de 2009, é diretor de operações Bancoob.