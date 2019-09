Na última sexta-feira 06, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) em visita ao Cone Sul de Rondônia destinou emenda parlamentar individual no valor de R$ 160 mil para a aquisição de uma Van a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Colorado do Oeste (Semec).

A demanda foi liberada atendendo ao ofício nº 018 da emenda n° 42, que visa melhorarias no deslocamento de profissionais técnicos, alunos e coordenadores para as unidades escolares, tanto na área rural quanto urbana do município.

“Os profissionais da educação precisam de todo auxilio necessário para o deslocamento as unidades escolares e por compreender as dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional regional, no tocante a mobilidade, viabilizei este recurso para a aquisição desta Van que irá ampliar e facilitar o acesso de todos no atendimento a programas educacionais, potencializando a qualificação do ensino”, pontuou o deputado.

O parlamentar levou em mãos o empenho que foi assinado pelo prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar (PSB). Na ocasião estiveram presentes os vereadores Gercino Garcia, Claudair da Silva “Buiu”, além de professores e alunos, onde o mandatário destacou que Chiquinho tem sido parceiro da administração no atendimento as demandas do município.