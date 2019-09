Após aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 31/2019 que garante o pagamento do piso salarial do magistério para 2019, o deputado estadual Cirone Deiró gravou um vídeo comemorando a conquista.

O projeto é de autoria do governo de Rondônia e garante o aumento anual dos vencimentos aos profissionais de educação básica da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

No vídeo, o parlamentar agradece a preocupação do governo com a classe educadora e afirma estar muito honrado por participar desta importante decisão. Confira.