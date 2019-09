O comerciante Emerson Brito da Costa, 34 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, na noite de quarta-feira 11, dentro do seu próprio estabelecimento comercial localizado na Rua T-12, Bairro Val Paraíso, no município de Ji-Paraná.

Testemunhas relataram para os policiais, que Emerson estava jogando sinuca com alguns clientes no lado de fora do bar, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta. Um deles desceu da moto, se aproximou do comerciante e pediu uma cerveja.

Emerson entrou no bar, e quando virou de costas para pegar a cerveja no freezer, o criminoso efetuou o primeiro disparo, atingindo a nuca da vítima. Em seguida, o assassino efetuou mais um disparo na cabeça.

Um cliente ainda tentou agredir o criminoso com um taco de sinuca, mas não conseguiu. O comerciante foi socorrido por amigos ao Hospital Municipal, mas Emerson não resistiu e morreu ao dar entrada no Pronto-Socorro.