O Presidente da Liga Vilhenense de Futebol (LFV) e vice-presidente da Federação de Futebol de Rondônia (FFER), Natal Pimenta Jacob, o “Natalzinho”, visitou a redação do Extra de Rondônia, na tarde desta quinta-feira, 12, onde falou sobre a final do Campeonato Regional de Futebol 7, em Vilhena.

De acordo com o presidente, as partidas serão nesse sábado, 14, a partir das 15h00, no estádio municipal Arnaldo Lopes Martins “ Portal da Amazônia”.

Conforme a programação do campeonato, Natal, explicou: às 15h30 começa a primeira semifinal, na sequência, o segundo confronto. Após as disputas, das duas semifinais, as esquipes vencedoras, decidem a final. Contudo, “ Antes da grande decisão, haverá uma preliminar de uma partida feminina”, frisou.

Jacob ressaltou que campeonato foi desafio para a LFV, que contou com a participação de 16 equipes da região, na qual oito times eram de Vilhena.

“ Só tenho a agradecer a todos os municípios do Cone Sul que apoiaram para realizar um bonito campeonato e aos patrocinadores, e esperou a presença em massa no estádio a população de Vilhena e Cone Sul”, pontuou.

Natalzinho reforçou também para anunciar que o Departamento de Competições da (FFER), abriu as inscrições para as disputas do Campeonato Rondoniense sub-13 e sub-15.

Segundo o vice-presidente, as vagas serão limitadas com 18 clubes por categorias, estarão aptos a participar do certame esportivo, clubes filiados a FFER. “ Cada equipe poderá escrever no máximo 20 atletas em cada categoria”, finalizou.