Na quarta-feira 10, o deputado Alex Silva (Republicanos) recebeu em seu gabinete a visita das ginastas mirins, Analuh Barros da equipe Estrela de Rondônia e Maria Rita do Dom Bosco.

As atletas da categoria infantil foram classificadas na etapa regional de ginástica rítmica para representar Rondônia na competição nacional que acontecerá no dia 15 de outubro, em São Bernardo do Campo (SP).

Por não possuírem condições financeiras de arcar com os custos da viagem, as atletas junto as mães, Elaine Barros e Ivanete Braga, foram ao gabinete em busca de ajuda para as despesas de passagem, translado, hospedagem, alimentação, figurinos para a competição e outros.

Alex Silva, se dispôs a ajudar, garantindo contribuir para que as atletas cheguem à competição nacional. “Pra mim, é muito gratificante poder apoiar as nossas ginastas mirins. Estarei torcendo para que o resultado seja satisfatório e para que elas tragam medalhas para o nosso Estado”.

As atletas agradeceram o apoio e incentivo do deputado que tanto tem contribuído com o desenvolvimento do esporte de Rondônia.