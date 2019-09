O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 12, no km 16 da BR-364, em frente ao Posto Miriam, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do carro Chevrolet Celta, placa ISZ-3627/Vilhena, seguia pela BR-364, sentido, Cuiabá, quando foi bateu fortemente no vagão traseiro de carreta Scania que saia do pátio de um posto de combustível e acessava a rodovia.

No impacto, a mulher que que dirigia o Celta e que segundo informações estava sem o cinto de segurança, bateu a cabeça no para-brisa, sofrendo uma possível fratura no nariz.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PRF isolou o local para a Polícia Técnico-cintífica (Politec), e após os trabalhos de praxe, registrou a ocorrência.