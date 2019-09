Na última quarta-feira, 11, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma arma de fogo e prenderam 4 indivíduos, sendo que 2 deles eram considerados foragidos da Justiça. Os flagrantes se deram durante duas abordagens realizadas na BR-364, em Porto Velho/RO.

Por volta das 16h50, policiais rodoviários federais deram ordem de parada, no km 760, a uma motocicleta, que era guiada por um jovem de 19 anos. Durante consulta aos sistemas, a equipe verificou que o homem possuía contra si um mandado de prisão preventiva, expedido em 21 de agosto do corrente ano pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, em virtude da prática de um homicídio qualificado.

Já às 21h45, no km 698 da rodovia, a equipe policial passou a fiscalizar um veículo ocupado por 4 adultos e 1 criança de 7 anos de idade. Solicitado o desembarque de todos, um dos passageiros tentou fugir, deixando cair um carregador de arma de fogo. Em seguida, foi feita uma busca no veículo, momento em que a guarnição localizou uma pistola Glock de calibre .380, com 8 munições, que horas antes havia sido roubada de um agente penitenciário da SEJUS.

Ainda durante a fiscalização, um dos passageiros forneceu dados falsos para impedir que os policiais descobrissem que, na verdade, ele era um foragido da Justiça. Outro ocupante do veículo é monitorado pelo sistema prisional por cumprir prisão domiciliar e não poderia estar ausente de casa na hora da abordagem, razão pela qual praticou o crime de desobediência.

Diante dos flagrantes realizados, os quatro homens receberam voz de prisão dos policiais rodoviários federais e, posteriormente, foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Porto Velho.