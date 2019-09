Meire Oliveira está cursando o 6º período de Pedagogia, é casada há 19 anos e mãe de três filhos. Ela reside em Vilhena há oito anos, e atualmente trabalha no Setor de Identificação Civil, na Secretaria Municipal de Ação Social.

Tem experiência no trabalho com crianças por ter sido funcionária de escola em Comodoro, onde atuou como monitora de creche em sala de aula e como secretária escolar.

Também participa de trabalho voluntário com crianças e jovens na Igreja Assembleia de Deus, onde congrega há vários anos. No ponto de vista da candidata a somatória da experiência como acadêmica de pedagogia, na atuação em escola e igreja e familiar lhe dão preparo necessário para a atuação como conselheira tutelar.

Como proposta de ação a candidata garante empenho e dedicação na defesa dos direitos e garantias estabelecidas em lei às crianças e adolescentes, atuando no sentido de fazer valer as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Meire aposta no trabalho preventivo, que pode ser alcançado através da aproximação entre escolas, famílias e conselheiros para evitar o surgimentos de problemas ou detectar situações de risco de forma precoce. A candidata possui embasamento teórico para dar suporte ao trabalho que pretende desenvolver e está convicta que sua experiência de vida a habilitam para a função.