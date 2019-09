As inscrições para o 5º Sicoob Saúde, passeio ciclístico da Sicoob Credisul pelo Dia Mundial do Coração já estão abertas. O passeio este ano acontecerá no domingo, dia 29 de setembro, a partir das 08h.

As inscrições devem ser feitas no site www.sicoobsaude.com na aba de sua cidade. A ação será realizada simultaneamente em todas as cidades onde a Sicoob Credisul possui agências: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, em Rondônia; Rio Branco, no Acre; e em Comodoro, Campos de Júlio, Sapezal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Cáceres, Várzea Grande e Cuiabá, no Mato Grosso.

O objetivo do passeio é incentivar a prática de exercícios físicos, que traz uma série de benefícios para o corpo, além de promover a relação interpessoal e o bem-estar da população.

Os primeiros participantes que chegarem ao local de saída do passeio ganharão camiseta (com exceção de duas cidades que farão a entrega aos primeiros inscritos – consulte no site). Também haverá sorteio de bicicletas, brinquedos, acessórios para ciclistas, brindes e poupanças em valores de dinheiro.

Em Vilhena, por exemplo, o participante terá várias chances de ganhar. Os primeiros 50 inscritos terão direito a retirar um brinde na loja Tucano Bike, parceira do Sicoob Saúde, até o dia 28.

No dia do passeio, cinco bikes oferecidas também pela Tucano Bike, serão sorteadas entre os participantes que cumprirem o circuito do passeio. Além das bikes, haverá sorteio de brindes personalizados Sicoob e de cinco Poupanças Sicoob de R$ 250. Duas delas serão entregues ao atleta mais velho e ao mais jovem que cumprirem o roteiro completo.

Os participantes devem lembrar que o passeio requer alguns cuidados, como proteção solar e física (chapéu, bonés, camiseta manga longa) e garrafinha de água. Em todas as cidades haverá distribuição gratuita de água mineral, em algumas delas em dois pontos do roteiro do passeio.

Confira todas as informações do 5º Sicoob Saúde, trajeto e brindes que serão sorteados em cada cidade, nas páginas de cada cidade participante no site www.sicoobsaude.com.