O caso foi registrado na noite de quinta-feira, 12, na Unidade de Segurança Púbica (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima L.A.S, de 40 anos, relatou a Polícia Civil (PC) que recebeu uma mensagem através do aplicativo Whatsapp, acreditando que poderia ser o proprietário do imóvel que alugou.

Segundo ele, a mensagem seria para efetuar deposito referente ao aluguel, o que realizou na última segunda-feira, 09, no valor de r$ 1.250,00 na Caixa Econômica Federal, em nome de Crislany Nascimento Sudário.

Contudo, na tarde de quinta-feira, 12, o dono do imóvel entrou em contato para receber o pagamento do aluguel, com a vítima então constando que teria sido vítima de um golpe.

A Polícia Civil investiga o caso.