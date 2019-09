Inaugura neste sábado 14, no Park Shopping Vilhena uma unidade da franquia Conserta Smart, a maior do gênero na América Latina, com mais de 350 franquias de atendimento no Brasil.

A empresa oferecerá serviço de qualidade comprovada com rapidez e toda a garantia. Mas o melhor de tudo é que a loja também será representante da operadora de telefonia celular TIM, atendendo Vilhena e Cone Sul.

Apesar do propósito principal da Conserta Smart ser a prestação de assistência técnica em equipamentos eletrônicos, o destaque da instalação da franquia na cidade é o retorno de um ponto de referência da TIM na cidade e região, o que vai atender demandas de vasta clientela da operadora em todo o Cone Sul.

Na loja os cliente terão acesso a todos os serviços da empresa de telefonia, como troca de chips, portabilidade, cadastramento de promoções, emissão de faturas e outros.

No que se refere aos serviços de assistência técnica será ofertado consertos de celulares, smarts, tablets, computadores e notebooks, todos de qualquer marca, feitos por técnicos altamente qualificados, com total garantia. Outra vantagem da Conserta Smart é a agilidade na prestação de serviços, proporcionando rápido retorno aos cliente. A loja também terá produtos à venda, como celulares e ampla linha de acessórios.

