Morreu na manhã de quinta-feira, 12 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heuro), em Cacoal, Amarildo Pereira da Silva, que foi agredido no último dia 3, pelo próprio irmão na residência da família no Setor 06, na cidade de Jaru.

Segundo informações, no dia da briga uma guarnição da Polícia Militar foi solicitada por uma mulher a comparecer no Setor 06, onde seus dois irmãos teriam entrado em vias de fato.

Quando chegou ao local, os policiais foram informados pela solicitante que, estava no interior de sua residência quando teria escutado os dois irmãos brigando do lado de fora da casa. Ela então teria ido verificar e observou que Amarildo encontrava-se caído no chão, próximo à área da residência com a cabeça toda ensanguentada, tendo o outro irmão evadido-se do local.

A irmã acionou o Corpo de Bombeiros, no entanto antes da chegada da unidade de resgate do CB, Amarildo foi socorrido por um pastor, que seria conhecido da família, ao Hospital Municipal de Jaru.

Devido à gravidade da lesão sofrida, a vítima foi encaminhada ao Heuro em Cacoal com fratura no crânio, estando com exposição de massa encefálica. Amarildo ficou internado em Cacoal até esta quinta-feira, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã desta quinta-feira.

A solicitante informou à Polícia que o irmão agressor seria usuário de drogas e estaria sob efeito de substância entorpecente no momento da briga e que a discussão teria sido motivada por causa de uma herança de família.