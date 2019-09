Na tarde desta quinta-feira, 12, a Polícia Civil (PC) de Cacoal recebeu a informação do paradeiro de Amisael Rodrigues e de posse das informações foram até a Rua Dom Pedro II, no bairro Liberdade onde lograram êxito em prender o suspeito.

No momento em que Amisael chegava na delegacial, umas das vítimas chegou também onde apresentou um cheque falso no qual o infrator havia passado a ele na compra de uma motocicleta o que também foi relatado no boletim de ocorrência.

A reportagem Extra de Rondônia conversou com a vítima, na qual relatou que havia anunciado moto a venda no Facebook no dia 28 de Agosto, e logo após Amisael entrou em contato demonstrando interesse no veículo, sendo assim, foi marcado um encontro na cidade de Espigão do Oeste para negociarem. Com isso, o comprador fez uma proposta a vítima no valor de R$4 mil – a forma de pagamento foi negociado em cheque pré-datado para o dia 10 de setembro, o que não ocorreu, e devido a isso o infrator bloqueou a vítima nas redes sociais.

Percebendo que teria caído num golpe, o vendedor registrou boletim de ocorrência. Entretanto, ainda não se sabe aonde está a motocicleta, uma CG 150 de cor preta.

Outros crimes são imputados ao suspeito na cidade de Cacoal, sendo:dois veículos, um Celta e uma Lander de cor azul, e a polícia pede para quem tiver informações dos veículos desaparecidos que entrem em contato via 190.

Amisael Rodrigues ficou preso e posteriormente foi encaminhado ao presídio local onde está a disposição da justiça.