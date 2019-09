Rocio Cândido Secretário Municipal de Trânsito e José Teixeira, Adjunto, estiveram esta semana na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que fizeram um balanço das ações da pasta.

Eles relataram diversas inciativas realizadas ao longo do período, enfatizando o apoio da administração as ações da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran).

Ocupando da titularidade da Semtran, Rocio Candido iniciou explicando que a secretaria promoveu a troca de mais de duas mil placas de sinalização urbana, manutenções completas em todos os semáforos da cidade e implantação de redutores de velocidades nas principais avenidas da cidade.

“O grande diferencial da sinalização da Semtran é o princípio da economicidade. É muito raro a gente comprar placa, o nosso trabalho é feito na manufatura”, pontuou.

Por sua vez, o adjunto da secretaria, José Teixeira, ressaltou que o órgão tem feito palestras educacionais em escolas, faculdades e empresas privadas. Assim como blitz educativas e mesas redondas sobre educação no transito.

“Fizemos em média mais de 200 palestras educativas, algo que coloca a Semtran de Vilhena como o organismo estatal de trânsito no Brasil mais produtivo neste aspecto”, ressaltou.

Teixeira explicou que a Semtran tem feito também todo um trabalho interno que envolve licenciamentos de vistorias, assim como atividades de sinalização. “Trabalhamos baseados num sistema de tripé, tendo como alicerces os quesitos sinalizar, educar e fiscalizar.

Dentro desta estrutura podemos avaliar que estamos tendo um bom desempenho funcional”, concluiu.

Rocio destacou que a pasta, após parceria com a Ciretran, obteve elevação na qualidade dos serviços executados, o que acabou suprindo as necessidades da secretaria. “A Semtran precisa de equipe para trabalhar e solicitamos ao prefeito a contratação de agentes de trânsito, porém ele achou por viável não contratar esses funcionários, mas mesmo com nossa equipe reduzida estamos realizando tudo o que planejamos nesse segundo semestre, através do apoio nesta parceria”, concluiu.