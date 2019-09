O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), vinculado à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), aprovou nesta semana a criação da Escola Técnica e Profissionalizante de Cerejeiras.

A escola oferecerá 17 cursos no eixo tecnológico, a pedido do deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB).

Ezequiel Neiva entende que os cursos profissionalizantes representarão um avanço para toda a região do Cone Sul. O deputado destaca que a Escola Técnica atenderá a demanda reprimida dos municípios de Cerejeiras, Colorado, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia.

“No próximo ano a Escola Profissionalizante funcionará na Jorge Teixeira, com a disponibilização de várias salas de aula e diversos cursos simultâneos”, comemorou o parlamentar ao agradecer ao governador Marcos Rocha (PSL) e ao secretário de Educação, Suamy Vivecananda.

TANCREDO NEVES

A presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), Adir de Oliveira, disse ao deputado Ezequiel Neiva que a proposta é lançar a Escola Técnica no próximo dia 14 de outubro com o curso de montagem e manutenção de computadores, na Escola Tancredo Neves.

“Até que o governo conclua a revitalização da escola Jorge Teixeira, a unidade profissionalizante funcionará na Tancredo Neves”, explicou ela.

Ainda de acordo com a presidente do Idep, a escola técnica será iniciada com duas turmas beneficiando 60 estudantes. “Primeiramente, vamos atender jovens que estão em sala de aula. Abriremos duas turmas com 30 alunos cada”.