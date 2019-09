Através do projeto “D+ Alegria” a funcionária pública Luana Talita de Souza Duarte está promovendo uma campanha de arrecadação de produtos para fazer o Dia das Crianças dos internos do Abrigo de Menores um dia mais feliz.

Ela se lançou em tal iniciativa por conta própria, depois de conhecer a instituição há algum tempo e ficar comovida com a situação as crianças ali alojadas. “Apesar de receber o apoio e atenção plenos da instituição, há as limitações naturais e acho que é dever de quem pode ajudar, como em meu caso, fazer algum tipo de mobilização”.

O esforço tem dado resultado, o projeto já dispõe de alguns parceiros, mas é preciso de mais apoio para conseguir levar um pouco de alegria e conforto aos menores no dia da criança.

A campanha consiste em arrecadar roupas, calçados, brinquedos lúdicos e pedagógicos, além de mochilas escolares para as crianças. Talita tem as características dos menores para facilitar as coisas aos interessados em contribuir, para que as doações realmente sejam aproveitadas.

As treze crianças que hoje residem no abrigo são cinco garotas com idade entre 11 e 14 anos; seis meninos de dez a 14 anos; um bebê do sexo masculino com um ano e meio, e uma garotinha de três anos.

A ideia da servidora pública é distribuir os presentes numa festa no Dia das Crianças, com direito a pula-pula, carrinho de picolé, alimentos e muita alegria. E você pode contribuir nesta ação de amor. Os pontos de coleta das doações estão instalados no Fisk e na Academia Lions Fitness, ambos na região central da cidade. Também é possível entrar em contato direto com Talita através do Whatsapp 69 8427-3144. Participe!