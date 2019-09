O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 14, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Costa e Silva, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor da motocicleta Kawasaki 1000, seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Porto Velho, quando ao chegar no cruzamento com a Costa e Silva, uma caminhonete Ford Ranger, de placa NCF-2805/Vilhena, que trafegava pela Rua Costa e Silva, sentido BR-364, teria avançado a preferencial, com isso, provocando a colisão.

No impacto, motociclista, sofreu lesões e foi socorrido por uma Unidade de Resgate Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trâm, isolou o local para perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.