Antônio Alves de Vasconcelos, de 86 anos conhecido popularmente como Antônio do Ouro Preto, terceira vítima do trágico acidente de trânsito que vitimou um casal da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira, 13, no km 436 da BR-364, na zona rural de Jaru (RO).

O acidente envolvendo dois veículos, sendo um Ford Ka da cidade de Ji-Paraná vitimou na hora o casal Anastácio parente Sales, de 56 anos e Maria Cristina Gomes Sales, de 56 anos, Antônio era o condutor do segundo veículo, modelo Volkswagen Gol, foi socorrido com vida, porém em estado grave ao hospital de Cacoal, mas infelizmente por volta das 06

horas deste sábado veio a óbito.

O acidente segundo a PRF, se deu devido a um desnível na pista, quando a condutora do Ford Ka acabou perdendo o controle da direção vindo a chocar-se na lateral do outro veículo.

A vítima Antônio era morador da cidade de Jaru, onde possuía uma propriedade na linha 619, onde também reside seus familiares.