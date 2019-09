A professora da rede pública estadual, Maria Cristina Gomes Sales, 56 anos, e o ex-servidor do DER, Anastácio Parentes Sales, 65 anos, morreram após grave colisão entre dois carros de passeio no final da tarde de sexta-feira 13, na BR-364, quilômetro 436, entre os municípios de Jaru e Ariquemes. Uma outra pessoa sofreu leves escoriações.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro modelo Ford Ka seguia no sentido contrário da rodovia, quando perdeu o controle da direção e saiu para o acostamento.

Quando retornou, ele perdeu novamente o controle da direção devido ao desnível da via. Em seguida, invadiu a pista contrária e colidiu com um carro modelo Gol.

O casal que estava no Ford Ka morreu na hora e o motorista do Gol foi socorrido com ferimentos leves. O casal morava na cidade de Ji-Paraná.