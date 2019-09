O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 15, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do carro VW Gol, placa NDN-3127/Vilhena, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Porto Velho, quando ao chegar próximo à Rua Claudio Rosella, ligou a seta para acessar a via a esquerda, neste momento, o condutor de uma motocicleta que seguia atrás, colidiu na lateral do carro.

No impacto, o motoqueiro sofreu escoriações na perna e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito isolou o loca para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.