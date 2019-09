Josiane Sobralino Torres é mãe de três filhas e reside em Vilhena há cinco anos. Ela trabalha na Secretaria de Ação Social da prefeitura, fazendo orientação social no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Está cursando o último período da faculdade de Serviço Social. Têm experiência no trabalho com crianças e adolescentes a partir da participação voluntária em diversos programas do serviço público que vem participando ao longo do curso universitário.

Entre eles, a candidata destaca a participação no Programa de Fortalecimento de Vínculos, onde trabalha com crianças de zero a seis anos e suas famílias. O trabalho voluntário faz parte da rotina de Josiane para agregar conhecimento e experiência.

Sendo eleita a conselheira tem propósito de trabalhar com plena dedicação à comunidade em geral, e com atenção mais efetiva à crianças e adolescentes com necessidades incomuns, como em situações de violência física ou psicológica.

Ela também defende a atuação do Conselho no trabalho preventivo, zelando pela defesa da criança e do adolescente e na garantia dos direitos estabelecidos pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais normativas em vigor.

Josiane tem convicção que sua experiência adquirida com a participação em programas sociais será importante para nortear ações e contribuir com sua atuação na instituição, caso seja eleita pela comunidade vilhenense.