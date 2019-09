“Concluímos a semana com resultados positivos para nosso município de Chupinguaia”. Com estas palavras, a prefeita Sheila Mosso (DEM) comemorou as conquistas que obteve em recente viagem à capital de Rondônia, Porto Velho, momento em que participou de diversas audiências com lideranças políticas estaduais.

Além de garantir uma retroescavadeira (leia AQUI), Sheila conseguiu a promessa de emendas nos seguintes valores: R$ 90 mil, via deputado José “Lebrão”, para compra de uma ambulância; R$ 50 mil, via deputado Adelino Folador, para aquisição de Tubos Armicos, e R$ 150 mil para construção do muro do cemitério.

A mandatária municipal também informou que garantiu, junto ao Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER/RO), um trabalho de recuperação das estradas e pontos na área rural de Chupinguaia.

Ela agradeceu o apoio e empenho dos vereadores que acompanharam na viagem e a sua equipe de secretários que a orientaram durante a análise e pedidos dos benefícios.