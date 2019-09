O Extra de Rondônia fez levantamento com base nas informações do Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Cacoal, verificando as despesas com pagamentos de diárias aos parlamentares ao longo deste ano.

A análise foi individual, mostrando a diferença no uso das verbas entre cada um deles. O levantamento apontou que Paulo Roberto Duarte (PP), o “Paulinho do Cinema” foi o que menos gastou com viagens, enquanto Wilson Teim (PRB), segundo-secretário do Legislativo, é o campeão de gastos este ano.

O levantamento demonstra que os vereadores viajaram com vários destinos, sendo os mais comuns a capital do Estado, Porto Velho, e Brasília. Mas também há viagens para outros destinos, como São Paulo e Fortaleza, por exemplo.

Entre fevereiro e setembro deste ano o gasto até agora foi de exatos R$ 104.144,00. Confira na lista abaixo, em ordem crescente de valores, quanto cada um dos vereadores de Cacoal já gastaram este ano com diárias:

1 – Paulo Roberto Duarte, o “Paulinho do Cinema” (PP) – R$ 1.104,00

2 – Nilton César Maia, o “Professor Nilton” (SD) – R$ 1.840,00

3 – Claudinei Carlos Ribeiro, o “Claudinei Castelinho” (PSB) – R$ 3.496,00

4 – Rogério Soares Chagas, o “Rogérinho” (MDB) – R$ 4.048,00

5 – Claudemar Littig (PDT) – R$ 7.360,00

6 – Valdomiro Corá, o “Corazinho” (PV), presidente da Câmara Municipal – R$ 8.096,00

7 – Valdecir Aparecido Nunes o “Valdecir Goleiro” (PTB), primeiro-secretário da Câmara Municipal – R$ 8.648,00

8 – Pedro Rabelo (MDB) – R$ 9.384,00

9 – Mario Angelino Moreira, o “Jabá Moreira” (PRP) – R$ – 11.408,00

10 – Maria Aparecida Simões (PR), vice-presidente da Câmara Municipal – R$ 12.144,00

11 – Euzébio Sherrer Brizon, o “Zebin Brizon” (MDB) – R$ 18.032,00

12 – Wilson Teim (PRB), segundo-secretário da Câmara Municipal – R$ 18.584,00

A Câmara Municipal de Cacoal recebe em torno de R$ 660 mil ao mês para custeio geral de despesas, com previsão de gasto de cerca de oito milhões de reais para o ano de 2.019.