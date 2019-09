A Secretaria Municipal de Esportes (Semec) abriu nesta semana as inscrições para a Copa Vilhena de Futsal.

Na modalidade masculina serão duas categorias: (1) Aberto (para todas as idades) e (2) Veterano 3.8 (para atletas acima de 38 anos). Na modalidade feminina há uma categoria apenas para todas as idades.

De acordo com o secretário de esportes Silmar de Freitas destaca que o valor das inscrições será destinado para a premiação. “O valor é de R$ 150 por equipe e os times femininos não pagarão a inscrição. Tudo o que for arrecadado será convertido para as premiações dos vencedores”, destaca o secretário.

As inscrições continuam abertas até o último dia deste mês, segunda-feira, 30. No mesmo dia, às 19h, acontece o congresso técnico, no qual será feito o sorteio dos grupos e escolhida a data do início dos jogos. As partidas serão disputadas nos Ginásios Jorge Teixeira e Geraldão.