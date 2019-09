O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 17, na Avenida Marechal Rondon, próximo a rotatória de acesso a BR-364, em frente a Conrado Madeiras, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da motocicleta Honda Twister de placa NDU-5772/Vilhena, ao sair da rotatória para acessar a Avenida Marechal Rondon, um veículo Ford Fiesta, com placas do Espirito Santo, que seguia Avenida Marechal Rondon, sentido, Cuiabá, teria avançado a preferencial. Com isso, acabou colidindo com a motocicleta.

No impacto, o motoqueiro foi lançado no canteiro da via, e em seguida o motorista acertou um poste de energia. O condutor da motocicleta sofreu possível fratura na perna esquerda e uma lesão na costela.

Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. Já condutor da carro, saiu ileso, ficando apenas com prejuízos matérias.

A P-trân, isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.