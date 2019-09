O evento ocorreu entre os dias 11 e 13 de setembro, data em que é comemorado o dia do profissional de educação física, sendo celebrado em 1º de setembro. O público alvo foram os acadêmicos e profissionais de educação física.

O simpósio buscou proporcionar debates relevantes para a área de atuação profissional. Fizeram parte do cronograma do evento, palestras que abordaram temas em destaque na atualidade, como a atuação do profissional de bacharel em educação física, a ampliação do espaço de atuação, principalmente, no âmbito dos serviços de saúde, envelhecimento, qualidade de vida e empreendedorismo.

Além disso, foi realizado uma mesa redonda com a presença de profissionais que atuam nas áreas de docência do ensino superior, preparação física, treinamento esportivo e personal trainer em Vilhena.

Os participantes ainda puderam participar de minicursos nas áreas de: treinamento funcional, pilates e influências das atividades físicas das dislipidemias. Todo o evento visou promover a ampliação e atualização do conhecimento científico acerca das temáticas abordadas.