Em virtude de outros compromissos a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, cancelou a vinda a Vilhena nesta quinta-feira 19, data que marca a abertura nacional do plantio de soja.

Segundo a organização do evento, a ministra encontra-se em agenda no exterior, por isso será representada na ocasião pelo Secretário de Política Agrícola do Ministério, Eduardo Sampaio.

A vinda de Tereza Cristina e até mesmo do presidente Jair Bolsonaro foram noticiadas semanas atrás, criando enorme expectativa em torno no evento. Apesar das ausências ilustres, a assessoria do governador Marcos Rocha confirma a vinda do Chefe do Executivo estadual à cerimônia.

O lançamento oficial do plantio da safra de soja deste ano será realizado na Fazenda Jaqueline do Grupo Masutti, distante quinze quilômetros da área urbana de Vilhena. Autoridades locais, regionais e federais são esperadas para a cerimônia, além de empresários do agronegócio.

A vinda de assessores do alto escalão do Ministério da Agricultura será uma forma de apresentar ao novo governo o potencial econômico da região e divulgar os avanços do agronegócio local e regional à imprensa nacional, que apesar da ausência da ministra ainda deve promover ampla cobertura do evento.

A meta da Associação dos Produtores de Soja de Rondônia (Aprosoja) é mostrar o Estado de maneira positiva pelo ângulo do agronegócio, que produz no campo gêneros de primeira necessidade respeitando a legislação ambiental, gerando emprego e rendas nas áreas rurais e urbanas. A cerimônia está marcada para começar às 11 horas.