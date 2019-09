O deputado federal João Chrisóstomo de Moura (PSL), popular “Coronel Chrisóstomo”, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 20, e comentou sobre suas ações no Congresso Nacional e benefícios alocados para a região do Cone Sul.

Além disso, o parlamentar falou também da discordância de dirigentes locais em cima de uma possível candidatura do empresário Jaime Bagattoli para prefeito de Vilhena.

CONE SUL

De acordo com Chrisóstomo, sua visita ao Cone Sul, é oportuna, mas ficou triste, pois sendo membro da frente parlamentar da agricultura e da Aprosoja, não conseguiu chegar a tempo para o evento de lançamento da safra 2019/2020 que aconteceu em Vilhena. O atraso foi devido não ter conseguido voo.

Chrisóstomo, ressalta que vai aproveitar a oportunidade e visitar todos os municípios do Cone Sul, para ver in loco as demandas de cada um, e assim poder traçar estratégias e saber de que forma ajudar na locação de recursos, pois é isso que um deputado federal faz em Brasília, frisou.

O parlamentar relata que aproveitou o tempo disponível, já que chegou atrasado, e não participou do evento do lançamento da safra de soja. Com isso, aproveitou para percorrer a cidade com o gestor, onde visitou locais que destinou recursos federais alocados para Vilhena, segundo o deputado, mais de R$ 3 milhões – sendo: R$ 1 milhão para compra de remédios, R$ 1,3 milhões para obras de pavimentação, e o restante para melhoramentos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), e compra de ar condicionado para escolas.

Chrisóstomo, afirma quer em outubro será liberado recursos de emendas individuais e de bancada, com isso, irá investir pesado na região do Cone Sul.

O deputado pontua que além de Vilhena, Cerejeiras, Corumbiara e cabixi foram comtempladas com verbas alocadas por ele, sendo que Pimenteiras, Colorado do Oeste e Chupinguaia tem recursos indicados a serem liberados.

O deputado ainda afirma seu compromisso com a comunidade estudantil, “o que depender mim, irei lutar e muito, para que os estudantes tenham um ensino de qualidade nesse país”, frisou.

LARANJAS

Sobre a questão de seu partido (PSL) ter usado “laranjas” nas eleições, o deputado disse que é surpresa para ele, soube do assunto em Brasília e já conversou com juristas e membros do partido e não vai se pronunciar, pois não tem nada a ver com isso.

CRISE

A crise desencadeada entre Jaime Bagattoli, Marcos Rocha e do dirigente do PSL local, Nilton Gomes, que afirmou em entrevista a esta página eletrônica que Bagattoli era carta fora do baralho para a próxima eleição municipal, Chrisóstomo, se ateve apenas em dizer que é uma questão partidária, mas Jaime tem sua consideração e respeito e se depender dele fará o possível em Brasília para que as coisas entre nos eixos e o curso corra normal.

CONVITE

O parlamentar explica que não sabia do boato que o prefeito Eduardo Japonês (PV) e o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), tinham sido convidados a ingressar no PSL, mas que a sigla está aberta a todos que queiram somar com o partido.

BR 364 e 319

O deputado fala que não tem nenhum projeto para duplicação da BR-364, e sim concessão permissionária prevista para 2020 – na qual a empresa vencedora teria de 20 a 30 anos para administrar e, com isso, uma espécie e pedágio seria cobrado dos usuários. Porém, os pontos considerados críticos seriam duplicados. Já a BR 319 – que liga Porto velho a Manaus será reconstruída no governo Bolsonaro, afirmou o parlamentar.

GOVERNADOR

Para encerrar, Chrisóstomo fala do relacionamento com o governador Marcos Rocha, embora sejam do mesmo partido, o parlamentar se ateve em dizer que estão numa relação institucional.