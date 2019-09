Logo após o assalto ocorrido na noite de quinta-feira, 19, por volta das 22h27, no Hotel Vizon, de propriedade do ex-vereador Arlindo Nenzão, na qual o bandido tranquilamente chega num taxi Urbano Norte, entra e pede um copo com água e no momento oportuno anuncia o assalto simulando estar armado, leia (AQUI), a Rádio Patrulha da Polícia Militar, de posse da imagem do suspeito, o identificou como sendo Elizeu Santiago de Souza.

Com isso, a PM começou a fazer buscas para localizar o bandido. Contudo, na tarde desta sexta-feira, 20, a Rádio Patrulha recebeu informação que um homem, na qual batiam as características do suspeito, estava na frente do Banco Sicoob na Avenida Capitão Castro, observando a movimentação da instituição.

De imediato, a Rádio Patrulha foi até ao local e constatou que o suspeito estava no local, e que ao avistar a viatura, agiu de forma suspeita tentando esconder o rosto com uma das mãos, e, em seguida tentou despistar os militares escondendo atrás de alguns veículos.

Porém, o suspeito foi abordado e indagado o que fazia no local observando, ele não soube explicar. Perguntado sobre o roubo ocorrido no hotel, o suspeito confessou a autoria e tinha R$ 20,00 que havia sobrado do assalto, sendo que o resto já havia gastado com drogas.

O suspeito contou aos policiais militares que está cumprindo pena no regime aberto, tendo que assinar mensalmente no Forúm.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão.