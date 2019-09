Em alusão ao Setembro Amarelo a escola Genival Nunes da Costa está com o projeto ativo “Resgatando a Imagem”, que busca melhorar a autoestima dos alunos e valorizar a vida.

O projeto é uma iniciativa das professoras Elisete Teixeira e Marcela de Oliveira Maia, que tem como objetivo central o enfrentamento de problemas do cotidiano, aceitação, recuperação da estima e oferta de uma rede de apoio.

“O projeto surgiu devido aos altos índices de depressão registrados na escola, o que fez com que ações como essas fossem organizadas e abordadas de uma outra forma”, explicou Teixeira.

Dentre as atividades desenvolvidas está a produção de um book fotográfico com maquiagem profissional, cabelereiro e looks atuais. Além do momento de entretenimento, a escola oferece palestras com a psicóloga Vânia Mary Nanci e acompanhamento aos alunos que apresentam maiores riscos.

Ainda segundo a idealizadora, a escola optou por não trabalhar com o tema suicídio, até porque acreditam que isso possa estar desencadeando novos casos, pensando nisso, colocaram em prática um projeto diferenciado, de valorização a vida e resgate da autoimagem.

Hoje o projeto conta com a colaboração da psicóloga Vânia Mary Nanci, a cabeleireira Elizabete Santana, as maquiadoras Daniella Marcante, Aline Curty, Tatiane Frederico e Fabiana, a Loja Dalu Modas e Valentim Fotografia.