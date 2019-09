A Sicoob Credisul esteve presente na abertura nacional do plantio de soja, safra 2019/2020, que aconteceu na quinta-feira 19, na Fazenda Jaqueline, a cerca de 15 km de Vilhena.

É a primeira vez que um Estado da região Norte foi escolhido para sediar o evento, considerado o maior do mundo no segmento do agronegócio. Única instituição financeira presente, a Sicoob Credisul disponibilizou linhas de créditos especiais para o produtor rural, BNDES e Seguros agrícolas.

Rondônia é um dos destaques na produção de soja na região, que na safra passada colheu 1,1 milhão de tonelada. A previsão de acordo com a Aprosoja, organizadora do evento, é que este ano ocorra um aumento de 15% em relação a produção do ano passado.

Várias autoridades do governo estadual e federal também estiveram presente no evento, que transmitiu ao vivo pelo Canal Rural e Facebook, palestras sobre sustentabilidade, clima, mercado e política, que foram realizadas na ocasião.