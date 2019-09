Elayne Barbosa da silva, 36 anos, é candidata a conselheira tutelar. Mãe de dois filhos, mora em Vilhena desde 2007, e é formada pedagogia.

Ela conta que tem experiência de mãe social na Casa de Lar Maria de Freitas, que atende e cuida menores infratores. Além disso, exerceu a função de assistente no Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), e atualmente trabalha com projeto social de capoeira com crianças e adolescentes carentes.

A candidata pontua que se for eleita na função de conselheira tutelar, tem como projetos, “ Mãos Amigas”, do artigo 70 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que trata, promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humano

“ Acredito eu, que trabalhando com essa promoção social, envolvendo todas as entidades, o conselho consegue desenvolver projetos melhores, através de fortalecimento de vinculo social, usando serviços de rede para trabalhar com as famílias ” complementou.

O outro projeto, Elayne enfatizou, são ações sociais desenvolvidas para a comunidade. Que tem como finalidade, realizar palestras e campanhas em escolas e empresas, sobre cuidados que Conselho Tutelar deve ter com crianças, sobre a questão do trabalho infantil, que pode e não pode ser feito.

Barbosa reforçou que sua experiência como mãe social, assistente social e pedagoga, a motivou a ser uma candidata a uma das vagas de conselheira tutelar.