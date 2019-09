Os deputados estaduais Lazinho da Fetagro (PT), Cirone Deiró (Podemos), Adelino Follador (DEM) e Alex Redano (PRB), membros da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, estiveram em visita ao município de Sobral, no estado do Ceará, para conhecer as ações da gestão municipal para a educação pública, que resultaram no primeiro lugar no Índice e Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

Por iniciativa e coordenação do presidente da Comissão de Educação, deputado Lazinho da Fetagro, os parlamentares, acompanhados de representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizaram a visita nos dias 19 e 20, tendo a oportunidade de dialogar com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e com o secretário de educação, Herbert Vasconcelos, sobre o processo e desenvolvimento de estratégias e da política pública que garantiu ao município as maiores notas no Ideb, tornando-o referência como a melhor educação básica do Brasil.

O deputado Lazinho da Fetagro justifica que o papel da comissão é de contribuir para a melhoria da educação em Rondônia, e não apenas apontar falhas do sistema de ensino. E, para isso, tem trabalhado com empenho para a proposição de soluções a problemas existentes, como os baixos índices do Ideb na educação rondoniense no âmbito das escolas estaduais e municipais.

Além de reunirem-se com o prefeito e secretário, os parlamentares e os representantes da Seduc visitaram as escolas municipais com os maiores índices, a escola de Formação de Professores Permanente do Magistério e Gestão Eduacional e a Casa da Avaliação Externa. Trocaram anseios e experiências também com professores, técnicos e alunos.

O sucesso educacional de Sobral é resultado de um projeto desenvolvido há 20 anos, tornado uma política educacional de Estado. Nesta condição, há a garantia da continuidade das ações a cada nova administração municipal.

Para o deputado Lazinho, “a continuidade das ações é uma das razões destes resultados positivos, aliado a outros fatores determinantes como: vontade política, planejamento estratégico e rigor na avaliação das ações”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência pública para debater estratégias para melhoria do ensino público em Rondônia será realizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, no dia 21 de outubro, às 14h, na Casa de Leis.

A atividade visa ampliar propostas, ações e parcerias para o alcance de uma educação de qualidade permanente no Estado e municípios. Em Sobral, na oportunidade, os deputados convidaram e já tiveram confirmação das presenças do prefeito Ivo Gomes e do secretário de educação Herbert Vasconcelos, que trarão à Rondônia a experiência educacional do município, e contribuirão com o debate acerca dos novos desafios da política educacional.