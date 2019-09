Já está na conta da prefeitura de Colorado do Oeste o recurso de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (PTB), no valor de quase R$ 350 mil, para a implantação do projeto Musicando.

O parlamentar destacou que, a partir de agora, com o recurso disponível a prefeitura poderá abrir o processo licitatório visando à compra dos instrumentos e todo o material didático.

O projeto de acordo com o deputado Neiva, beneficiará cerca de dois mil estudantes, da creche ao 5º ano do ensino fundamental em Colorado do Oeste. E mais, a prefeitura poderá, inclusive, incluir o ensino da música na grade curricular do município

A secretária de educação de Cerejeiras, Zenilda Terezinha Mendes da Silva, observou que a emenda do deputado será destinada para a aquisição de uma coleção didática para dar suporte aos professores no processo de ensino e aprendizagem. “Teremos a oportunidade de inserir a música de forma lúdica, visando à sensibilidade e a conscientização musical do aluno”, observou.