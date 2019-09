Na manhã deste sábado, 21, três amigos foram pescar no Rio Machado, cerca de 30 quilômetros de Cacoal, sentido Presidente Médici, quando um dos jovens desapareceu nas águas do rio.

A informação dá conta, que o jovem identificado como Lucas Pereira dos Santos, estava no barco com os amigos e em dado momento, tirou a roupa e disse que ia nadar, mergulhando no rio.

Contudo, segundos depois, boiou e teria falado para os colegas que queria morrer e afundou, não sendo mais visto pelos amigos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros passou o dia fazendo buscas, mas até o final do dia o corpo não havia sido encontrado. Com isso, as buscas foram suspensas e deverá recomeçar ao amanhece desde domingo, 22.