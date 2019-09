Acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM), e um motoqueiro, aconteceu na noite desta sexta-feira, 20, no Km 55 da BR-364, sentido Porto Velho.

De acordo com informações obtidas pela reportem do Extra de Rondônia, a viatura seguia pela rodovia sentido Vilhena, quando na altura do Km 55, colidiu com o motociclista, na qual trafegava em sentido contrário.

No impacto, o motoqueiro sofreu morte instantânea. Porém, a vítima não portava nenhum tipo de documento.

O corpo foi removido pela funerária São Matheus e está no necrotério a espera de identificação.

A reportagem acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.