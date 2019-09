O acidente aconteceu na noite deste sábado, 21, no cruzamento da Avenida 1507 com a Rua 1501, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista do veículo Ford Escort, seguia pela Avenida 1501, sentido BR-364, quando perdeu o controle de direção. Com isso, bateu num Fiat Siena que estava parado na via e depois bateu contra o muro de uma casa.

Apesar do forte impacto, o condutor não se machucou. Ele apresentava sinais de embriaguez e foi detido pela polícia.

O carro foi apreendido e levado para o pátio do Ciretran. A PM registrou o boletim de ocorrência.