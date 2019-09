Bombeiros localizaram na manhã deste domingo, 22, o corpo de Lucas Pereira dos Santos, que morreu afogado durante pescaria com amigos no Rio Machado, cerca de 30 quilômetros de Cacoal, lei (AQUI).

As primeiras informações dão conta que o cadáver foi encontrado próximo a Castanheiras, aproximadamente 60 quilômetros do local onde ele estava pescando com amigos e teria pulado na água para tomar banho e mergulhado, alguns segundos após, de acordo com os amigos que estavam com a vítima, ele teria submergido e falado que iria morrer e em seguida afundou desaparecendo nas águas.

A Polícia judiciária deverá investigar o caso para esclarecer de fato as causas do incidente.