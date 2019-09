O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 22, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua 41, no Jardim Eldorado (BNH), em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, a condutora do Chevrolet Agile, de placa NPN-9716/Vilhena, seguia pela Avenida Brasil, sentido Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento, um Fiat Strada, de placa NDK-3115/Vilhena, teria avançado a preferencial. Com isso, provocando a colisão.

Apesar do forte impacto, não houve feridos, apenas danos materiais. O caso foi resolvido no local entre os motoristas, não sendo necessária a presença da Polícia Militar.