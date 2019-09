O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 22, no cruzamento da Avenida Lírio dos Vales com Rua Dália, no Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da moto Honda CG, de cor preta, trafegava pela Avenida Lírio dos Vales, sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), quando no cruzamento, uma caminhonete Hilux de placa NPA-8426/Ariquemes, que trafegava pela Rua Dália, teria avançado a preferencial. Com isso, provocado o acidente.

No impacto, o motociclista sofreu uma possível fratura na perna esquerda e lesões nos braços. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân, isolou o local para perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência